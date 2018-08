Eindelijk druk in de binnenspeeltuinen

In de speelschuur van het Klok'uus was het donderdagmiddag dringen. Medewerker Jarno Schrijver heeft zijn handen vol om alles in goede banen te leiden. "Tijdens de warme dagen was het vrij rustig, nu is het erg druk. We zijn er heel blij mee", zegt hij.

Ook eigenaresse Anne-Marie Lokerse is blij met de regen: "Vergeleken met de hittegolf is het dubbel zo druk. Toen waren er een stuk minder mensen." Voor Lokerse mag het blijven regenen. "We willen met het personeel nog wel een weekje knallen."

Lees ook: