Zeeland wordt wakker: fruit, oplichters en binnenspeeltuinen

Archieffoto van appeloogst (foto: Omroep Zeeland)

De appels en peren van dit jaar zijn waarschijnlijk kleiner dan die van de vorige oogst. Dat verwacht de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). De verwachting is verder dat minder fruit zal worden geoogst. Dit betekent vrijwel zeker hogere prijzen in de winkel.

Lees ook:

Politie waarschuwt voor oplichters (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

Oplichters

Een man en een vrouw die zich uitgaven voor supermarktmedewerkers hebben in Kapelle geprobeerd een oudere vrouw op te lichten. Politieteam Oosterscheldebekken waarschuwt op Facebook voor dit soort oplichterspraktijken.

Lees ook:

Binnenspeeltuin Klokuus (foto: Omroep Zeeland)

Ze moesten er lang op wachten, maar de Zeeuwse binnenattracties hadden na de warme, voor hen rustige, weken eindelijk veel volk over de vloer. Door het regenachtige weer van vandaag was het druk, zoals bij speelboerderij Klok'uus in 's-Heer Arendskerke.

Lees ook:

Gratis brood voor weeskinderen Lombok (foto: Facebook Zeelandia Group)

Lombok

Zeelandia in Zierikzee, de producent van bakkerijgrondstoffen, steunt weeskinderen die op Lombok dakloos zijn geworden na de aardbeving. Tachtig kinderen, die in een weeshuis verbleven dat door de aardbeving is verwoest, krijgen gratis brood van de Indonesische Zeelandia-vestiging.

Lees ook:

Licht bewolkt (foto: Adrie de Willigen)

Zon, regen, wind

De zon laat zich vandaag geregeld zien, maar wees ook voorbereid op enkele buien. Mogelijk gaan die buien gepaard met een klap onweer en forse windstoten. De middagtemperatuur stijgt tot maximaal 20 graden.

Bekijk de laatste weersverwachtingen op omroepzeeland.nl/weer.