Opgestapt Vlissings raadslid voelde zich 'monddood gemaakt'

Raadslid Angelique Duijndam (foto: PvdA Vlissingen )

Angelique Duijndam zegt haar besluit niet lichtvaardig te hebben genomen. Het raadslid had het gevoel dat haar ideeën niet werden gewaardeerd. "Mijn inbreng aan onderwerpen binnen de Vlissingse PvdA-fractie werd steeds als niet-relevant afgedaan en ik mocht me alleen richten op de WMO-stukken. Ik voelde me meer en meer monddood gemaakt en voelde niet dat ik de kans kreeg het werk als raadslid in de vingers te krijgen en ervoer de Vlissingse fractie van de PvdA als verstikkend." Duijndam heeft het gevoel dat ze als raadslid meer leert als ze haar eigen partij begint.

De fractievoorzitter van de PvdA, Frances Oreel, was na het opstappen van Duijndam 'flabbergasted' en vond het ongelooflijk dat ze niet persoonlijk op de hoogte werd gebracht. Oreel zou het geloofwaardig en verantwoord vinden als Duijndam haar zetel teruggeeft aan de PvdA. Daarnaast zegt ze dat het opgestapte raadslid haar onvrede nooit geuit heeft. Duijndam is het niet eens met die kritiek en is niet van plan haar zetel in te leveren.

Lees ook: