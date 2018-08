Single Chav opent deur naar Rockacademie

"Ik heb me aangemeld voor de Rockacademie en ik werd uitgenodigd voor een auditie. Daar deed ik twee bestaande nummers en eentje die ik echt geschreven heb om op de auditie te knallen. Dat is Shuffle."

"In het eerste verse gaat het over dat ik af en toe worstel met mezelf. In het tweede verse zeg ik: 'ik ga het doen, niet meer afwachten, ik ga mezelf en persoonlijke struggles aanpakken en muziek maken.'

Chav (in het dagelijks leven Lucien van de Vreede) maakte drie jaar geleden zijn debuut met de clip Dwalen, in samenwerking met Shyne. Het was de titeltrack van zijn eerste EP. In de afgelopen twee jaar was hij ook te horen op tracks van stadgenoot Qube (Jasper van den Bovenkamp). Samen maakten ze Hoe Het Moet, Ik Zie Je en Vandaag. Het duo doorliep het coachingstraject van PopAanZee en was te zien op Concert at SEA 2017.