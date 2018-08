Zeeuwse recreatiesector richt zich met circulair bouwen op de toekomst

En bij deze nieuwe ontwikkelingen loopt Zeeland voorop. Impuls Zeeland heeft in samenwerking met de Recron en Kenniscentrum Kusttoerisme het project 'Circulaire Beleving' opgezet. Een groot project dat recreatieondernemers ondersteunt bij circulair bouwen. Er is voor dit project zo'n tweehonderdduizend euro beschikbaar. Elke ondernemer met een plan krijgt na toetsing tienduizend euro van Impuls Zeeland om het plan verder uit te werken.

De aanleiding van het project is dat de overheid de huidige economie wil ombuigen naar een duurzame, circulaire economie in 2050. Dit betekent dat we producten en materialen blijven gebruiken, ook als een product kapot of oud is. Dat kan o.a. door hergebruik. In ons huidige systeem worden grondstoffen gedolven, verwerkt tot producten en deze worden vervolgens aan het einde van de levensduur vernietigd. Maar door de snelle groei van onze wereldbevolking en het gegeven dat bepaalde grondstoffen op kunnen raken, moet er iets gebeuren.

Spijkers met een schroefkop

Wanneer bouwmaterialen worden vastgespijkerd, gelijmd of gemetseld is het bijna ondoenlijk om ze te hergebruiken. Maar door het circulair bouwen worden alle materialen gerecycled en blijven er geen afvalstoffen over. Projectleider Wim Twigt: "Met een aantal simpele maatregelen kun je er al voor zorgen dat je materialen herbruikbaar zijn. Zo wordt er nu bijvoorbeeld bij sommige bouwprojecten al niet meer gewerkt met gewone spijkers, maar met spijkers met een schroefkop.

Een voorbeeld van circulair bouwen (foto: Impuls Zeeland)

Het geld dat de deelnemende ondernemers krijgen kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Je kan hierbij denken aan het bekostigen van een onderzoek naar bijvoorbeeld de haalbaarheid van het plan of door in zee te gaan een architectenbureau of financieel adviseur. Door hier nu mee aan de slag te gaan, loopt Zeeland dus voorop.

Twigt: "We willen dat er door dit project een sneeuwbaleffect ontstaat, waarbij naast enthousiasme ook kennis wordt uitgewisseld. Want samen kom je uiteindelijk het verst."

De slaapstrandhuisjes op Villapark de Paardekreek (foto: Villapark de Paardekreek)

Circulair gebouwde strandslaaphuisjes

Arjen Brinkman is eigenaar van Villapark de Paardekreek in Kortgene en doet mee aan dit project. De reden is tweeledig. "Het is in eerste instantie commercieel aantrekkelijk. De consument is zich namelijk steeds meer bewust van het milieu en houdt ook rekening mee. En dan kan de recreatiesector natuurlijk niet achterblijven."

Brinkman denkt dat de consument in de toekomst, bij het zoeken naar een bestemming, ook gaat selecteren op duurzaamheid. Daarnaast heeft Brinkman ook kinderen en wil hij z'n steentje bijdragen aan een energie neutrale samenleving.

Brinkman is naast ondernemer ook voorzitter van de Zeeuwse afdeling van de Recron, de beroepsvereniging voor recreatie-ondernemers. Hij heeft in de afgelopen periode regelmatig met collega's gesproken over dit onderwerp en het merendeel is enthousiast. "Of dat daadwerkelijk op korte termijn leidt tot nieuwe initiatieven weet ik niet. Dat hangt af van meerdere factoren, zoals het financiële plaatje, maar ook of gemeenten willen meewerken."

Volgens Wim Twigt moet er nog wel veel gebeuren. "We staan nog maar aan het begin en er moeten nog veel stappen worden gezet. Bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe regelgeving, hoe je dingen organiseert, welke materialen er geschikt zijn en hoe het financieel wordt geregeld.

Het is een uitdaging

Daarnaast zijn we niet alleen gestart met dit project om circulair te bouwen, maar ook om te leren hoe het werkt." Maar zowel Twigt als Brinkman zien dit proces als een uitdaging en denken dat circulair bouwen echt toekomst heeft. Ook in de recreatiesector in Zeeland.

Vloerbedekking gemaakt van visnetten (foto: Impuls Zeeland)

De nadruk ligt op bouwen, maar ook het interieur kan mee worden genomen. Twigt: "Er zijn steeds meer producten die je niet meer hoeft te kopen. Zo zijn er bijvoorbeeld matrasproducenten waar je matrassen kunt leasen. Na een paar jaar nemen ze deze terug en zorgen dat hij weer slaapt als nieuw. Ook vloerbedekking is inmiddels circulair. Er zijn bedrijven die van oude visnetten vloerbedekking maken. Hier kan de recreatiesector ook een grote rol in gaan spelen in de nabije toekomst."