Inbrekers slaan meerdere keren toe in Middelburgse flat (foto: ANP)

De politie doet onderzoek naar meerdere woninginbraken in een portiekflat aan de Meestoof in Middelburg. Gisteren zijn de woninginbraken door bewoners ontdekt.

Meerdere sloten geforceerd

Inbrekers hebben verschillende sloten in de portiekflat geforceerd. Uit in ieder geval één woning zijn spullen gestolen. Het is onbekend wanneer de inbraken zijn gepleegd.