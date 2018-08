Zeeuwse zusjes genieten tijdens optreden grootste muziekfestival van Europa

Geweldige ervaring

De zusjes vonden het een geweldige ervaring en hebben genoten van hun optreden. Donna: "Door de zenuwen, was het geen vlekkeloos optreden. Ik speelde een paar verkeerde akkoorden, maar daar heeft het publiek eigenlijk niets van gemerkt." Volgens Donna hing er een hele gezellige, intieme sfeer en iedereen was heel relaxed. "Er waren bij het optreden veel Nederlanders aanwezig en die reageerden erg enthousiast."

Young Acoustic druk aan het repeteren (foto: Omroep Zeeland)

De organisatie van het Sziget-festival schrijft ieder jaar een wedstrijd uit waar artiesten van over de hele wereld aan mee kunnen doen. Donna: "Ik zag een oproep op Facebook waarin muzikanten werden opgeroepen om een filmpje op te sturen. We wilden graag meedoen, maar hadden het op dat moment erg druk met school." Hun moeder had nog een filmpje op haar mobiel van een optreden waar ze het nummer 'Crazy' van Gnarls Barkley zongen. Nina: "Het was niet ons beste optreden, dus we hadden totaal geen verwachtingen." Maar de jury dacht daar dus anders over en heeft hun filmpje geselecteerd uit alle inzendingen. Donna: "We waren alweer een beetje vergeten dat we hadden meegedaan. Maar toen we zagen dat we mochten komen hebben we staan springen in de kamer"

Donna en Nina zingen en maken al jaren samen muziek. Nina: "Ook wel logisch, want het is een beetje met de paplepel ingegoten. Onze ouders zitten ook allebei in de muziek. M'n vader speelt gitaar en m'n moeder zingt." Sinds een paar jaar vormen ze een duo, waarbij ze allebei zingen en Donna begeleidt de liedjes op akoestische gitaar.

Tweestemmigheid

De zussen spelen voornamelijk covers, waar ze hun 'sausje' over gooien. Nina: Ik denk dat vooral onze stemmen erg goed bij elkaar passen. Ons sterke punt is daarom ook tweestemmigheid." Donna: "Ik weet natuurlijk niet waarom de jury ons heeft uitgekozen, maar ik denk dat ons repertoire perfect past bij de plek waar we optreden, namelijk bij het kampvuur."

Campfire sessions tijdens Sziget-festival (foto: Sziget-festival)

De zusjes blijven een hele week in Boedapest en krijgen allebei een pas waarmee ze overal mogen komen, ook backstage. Nina: "We mogen zeven dagen lang genieten van alle artiesten die ook op het festival spelen. En wij horen daar gewoon bij. Dat is toch geweldig." Ze gaan overigens niet alleen naar het festival. Hun vrienden en ouders gaan voor de support zijn ook hun ouders een aantal dagen in Hongarije.

Donna ziet dit optreden niet als hun grote doorbraak. "Nee hoor, de meeste mensen zien we daarna nooit meer, maar daar gaat het ook niet om. We willen gewoon zoveel mogelijk spelen en ervaring opdoen. Daar leren we namelijk van. Maar wat we vooral willen, is genieten van wat we doen, muziek maken waar andere mensen van kunnen genieten."

Of ze voor zichzelf een toekomst zien in de muziek weten ze nog niet. Donna heeft onlangs toelatingsexamen gedaan voor de Rockacademie in Tilburg, maar is helaas afgewezen. Donna: "Dat was even zuur, maar kan gebeuren." Ze heeft dus voor een andere opleiding gekozen die ze gaat volgen.

Ook Nina start met een nieuwe opleiding. Donna: "Op dit moment is het dus nog hobby, maar we proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk met muziek bezig te zijn en wie weet waar dat toe leidt." Naast 'Young Acoustic', schrijf Donna ook muziek en speelt Nina in een andere band. Nina: "Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn om je geld te verdienen met iets wat je erg graag doet. We zullen wel zien."