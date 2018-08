Deel dit artikel:











Kans op file door werkzaamheden bij Dow

Vanaf maandag moet het verkeer op de wegen rond chemiebedrijf Dow in Terneuzen rekening houden met file. Met name in de ochtend- en avondspits. Het extra oponthoud wordt veroorzaakt door de werkzaamheden aan de hoofdingang van het chemiebedrijf.

Dow in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland) Tot en met 27 oktober wordt aan de hoofdingang (Poort 1) gewerkt. De beveiliging bij de belangrijkste toegang tot het bedrijf wordt aangepakt. Met verschillende maatregelen hoopt Dow de verkeersdrukte te beperken. Zo gaat de calamiteitenweg tijdens de ochtend- en avondspits open voor het verkeer en vraagt het bedrijf aan de medewerkers om zoveel mogelijk te carpoolen of met de fiets naar het werk te komen.