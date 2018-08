Deel dit artikel:











Waarschuwing voor pannenverkoper

Terneuzense wijkagenten waarschuwen op Instagram voor een pannenverkoper die op het moment actief is in Zuiddorpe en mogelijk ook in de omgeving. Volgens de agenten is het onverstandig om met hem in zee te gaan.

De pannenverkoper voor wie wordt gewaarschuwd rijdt in een auto die hier op lijkt (foto: Wijkagenten Terneuzen/ instagram) Het advies van de wijkagenten is om niet in te gaan om de voorstellen van de pannenverkoper en de politie in te seinen. De verkoper is een man van naar schatting 30 jaar. Hij rijdt in een blauwe VW Golf.