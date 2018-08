'De KNRM zit in mijn bloed en dat komt er ook niet meer uit'

De KNRM kwam onverwacht op het pad van De Ridder. "Ik heb een nautische achtergrond en bij de heroprichting van het station in Veere in 1995 werd het me gevraagd. Het sprak me meteen aan, omdat ik wat met water heb." De Ridder werd redder. "Ik denk ook dat het nodig is dat er mensen zijn die hulp kunnen verlenen als het nodig is."

Uitstel voor een opstapper

Vrijwilligers mogen tot hun 55ste opstapper zijn bij de KNRM. Dat betekent dat ze meevaren als het alarm af gaat. Van 55 tot 60 kunnen ze dispensatie krijgen om langer mee te varen. Dat wordt individueel bekeken en hangt voor een groot deel af van de gezondheid van de redder. Hugo de Ridder heeft die dispensatie en staat met zijn 58 lentes nog aan boord.

De mannen en het werk zijn me heel veel waard." Hugo de Ridder over de KNRM-post van Veere.

"Ik doe het sinds 1995", vertelt De Ridder. Hij heeft inmiddels 23 jaar ervaring en is sinds de oprichting van de Veerse KNRM-post daar actief. Hij denkt nog niet aan stoppen. "Je krijgt zo veel voldoening als je mensen hebt geholpen. Dat is erg leuk en mooi om te doen."

Opleiden van nieuwe vrijwilligers

De Ridder rukt als oud schipper niet meer mee uit, maar is wel beschikbaar als achtervang. Hij houdt daarom zijn vaardigheden op peil en is het varen nog lang niet verleerd. Daarnaast is hij de opleider van de post en helpt zo nieuwe vrijwilligers in het zadel. "Mensen die hier binnen komen hebben vaak geen ervaring als hulpverlener of als varende, dus die moeten soms helemaal vanaf nul beginnen." De Ridder vindt het een bijzondere rol en vindt het een voorrecht dat hij de nieuwe mensen mag opleiden.

De Ridder draagt een patch met 'Old guys rule' op zijn arm (foto: Omroep Zeeland)

Op de mouw van zijn pak draagt De Ridder een patch waarop staat 'Old guys rule', vrij vertaald: oude mannen zijn de beste. Zo denken ze er ook over op de Veerse post. De ervaring van mannen zoals De Ridder zijn volgens huidige schipper Leon Boeije van groot belang: "Met zijn ervaring kan hij veel tips en tricks geven en houdt hij het overzicht. Ook hebben we een mix van leeftijden nodig om goed te functioneren. Zo kunnen we elkaar goed aanvullen."

Andere teamleden denken er ook zo over. Sommigen zijn nog niet zo lang bij de KNRM en krijgen van Hugo goede tips. In het audiofragment hieronder vertellen ze daar meer over.

KNRM-leden over nestor Hugo de Ridder

De bemanning van KNRM Verre oefent een redding onder het toeziend oog van Hugo de Ridder (met helm) (foto: Omroep Zeeland)

Nog twee jaar

De Ridder is nu 58 en dat betekent dat hij nog maximaal twee jaar mag meevaren. Dat betekent niet dat hij dan afscheid gaat nemen van de KNRM. "Het varen houdt op, maar ik hoop nog wel een bijdrage te kunnen blijven leveren aan dit station. Het is toch ook een beetje mijn kindje geworden. De mannen en het werk zijn me heel veel waard." De oud schipper wil zich na zijn zestigste in gaan zetten voor de promotie van de post en verder helpen aan de wal. "De KNRM zit in mijn bloed en dat komt er ook niet meer uit", lacht de varende nestor van de Zeeuwse KNRM.