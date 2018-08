Grootste verlading ooit bij Yara Sluiskil

Grootste verlading ooit bij Yara (foto: Yara Sluiskil)

De Yase Canary, een enorm bulkschip, is deze week aangekomen in Sluiskil. Het laden daar duurt waarschijnlijk nog tot middernacht. De verwachting is dat de Yase Canary bij hoog water in de loop van morgenochtend vertrekt. De bestemming is dan eerst Santos en Rio Grande in Brazilië en daarna San Francisco in de Verenigde Staten.

Het is een ingewikkelde operatie om de enorme hoeveelheid korrels snel en veilig te laden. Yara kiest hiervoor omdat het goedkoper is dan meerdere schepen inzetten voor dezelfde hoeveelheid. Bovendien is het beter voor het milieu.

Volgens Yara is de 48.000 ton de maximale hoeveelheid gezien de kanaaldiepte. Het bedrijf wil in de toekomst graag meer van dit soort verschepingen.