Zeeuwse Vliegdagen in Arnemuiden: drones zijn nu wel welkom

Remco Belderok, de assistent-havenmeester op het vliegveld, is voorzitter van de stichting Evenementen Midden-Zeeland. Die stichting is speciaal opgericht om het vliegfestijn in Arnemuiden door te laten gaan. Na het afhaken van de stichting Wings to Victory dreigde het vliegveld zonder groot evenement te zitten. Om dat te voorkomen besloot het vliegveld daarom zelf de organisatie ter hand te nemen.

Luchtvaart

Tijdens de Zeeuwse Vliegdagen is er van alles te zien op het gebied van luchtvaart. Van demonstraties met modelvliegtuigen tot parachute springen, en van zweefvliegen tot een gyrokopter. De Koninklijke Luchtmacht is aanwezig met een crashtender uit Woensdrecht, een voertuig voor het bestrijden van vliegtuigbranden, en een lesvliegtuig. De douane laat een speciale vrachtwagenscanner zien en politie en Koninklijke Marechaussee showen hun materieel.

Sfeerimpressie Zeeuwse Vliegdagen

Wedstrijd met drones

Morgen wordt er een wedstrijd met drones gehouden, op het vliegveld. Het is voor het eerst dat dat gebeurt. Normaal gesproken zijn drones uit den boze op een vliegveld, maar voor de wedstrijd van morgen is een uitzondering gemaakt.

Lees ook: