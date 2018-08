Sportvelden dicht door droogte

Veel velden liggen er slecht bij (foto: ANP/GinoPress BV)

De gemeente Middelburg heeft de sportclubs via een brief geïnformeerd. "Helaas is ook voor ons het extreme weer een gegeven en bevinden wij ons in een situatie van overmacht", zo schrijft Middelburg.

Nieuwe afweging

"Het onderhoud dat is uitgevoerd heeft geen effect gehad op verbetering van de gesteldheid van de velden. Eind augustus maken wij opnieuw een afweging en zullen wij u informeren", aldus de gemeente. Ook de velden in de gemeente Veere mogen voorlopig niet worden bespeeld.

Begin september gaat de bekercompetitie van start in het amateurvoetbal en clubs willen dan weer gebruik maken van de velden.

Dringend verzoek

Op Schouwen-Duiveland is geen sprake van een verbod, maar de gemeente verzoekt de sportclubs 'dringend' om geen gebruik te maken van de velden. Er wordt geadviseerd om op kunstgras te trainen of uit te wijken naar alternatieve trainingslocaties.

De andere gemeenten in Zeeland hebben de sportvelden vooralsnog niet gesloten. De meesten laten weten het nog even aan te kijken.