Deel dit artikel:











74-jarige fietsendief betrapt in Renesse

Een 74-jarige man uit Sint-Willebrord is aangehouden door de politie. Hij werd betrapt met een fiets die even daarvoor was gestolen uit een stalling bij de strandovergang aan de Jan van Renesseweg in Renesse.

(foto: Politie) Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat het zeker niet de enige fiets was die de man heeft gestolen. Afgelopen maanden sloeg hij zeker zes keer toe en nam fietsen mee vanaf parkeerplaatsen in Renesse.