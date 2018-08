Burghse Dag wil herhaling ongeluk voorkomen

Het evenement wordt morgen voor de 28ste keer gehouden. Er komen jaarlijks tienduizenden mensen op af. Om alle veiligheidsmaatregelen door te voeren heeft het evenement een rijbak op geofferd. Daarmee is er wel meer ruimte ontstaan tussen de verschillende plekken waar paarden bezig zijn en plekken waar veel mensen zijn zoals de grote tent. De paarden draaimolen, rijbak en het stuk waar wordt geploegd zijn allemaal omheind. Dat moet er volgens veiligheidsfunctionaris en vrijwilliger van de Burghse Dag Leo de Willigen voor zorgen dat het niet nog eens mis gaat.

Ron Brink, vrijwilliger Burghse Dag (foto: Omroep Zeeland)

De editie van vorig jaar is voor de toegewijde vrijwilligers een jammerlijke smet op bijna dertig jaar Burghse Dag. Ron Brink is al 25 jaar vrijwilliger en denkt er niet graag aan terug. "We hebben het altijd zo weten te organiseren dat er een wespensteek een keer voorkwam en daar hebben we dan een mega hoeveelheid EHBO'ers voor. En vorig jaar moesten we echt aan de bak." Door de toegesnelde hulp was de situatie toen snel onder controle. "Voor ons begon daarmee een jaar nadenken, voorbereiden en verbeteren", legt Brink uit.

Verkeersmaatregelen

Het verkeer wordt ook beter geregeld dan eerdere jaren. Bezoekers worden naar het parkeerterrein bij boerderij de Molenberg geleid. Fietsers wordt gevraagd aan de rand van het dorp te parkeren en hulpdiensten hebben aanrijdroutes gekregen. Het betekent een flinke kostenpost voor de vrijwilligers die hiervoor borden moeten laten maken en plaatsen. Het afgelopen jaar is er veel werk in de veiligheid gaan zitten volgens De Willgen en ook nu wordt er door de vrijwilligers veel werk verzet. "Een fulltime baan is het niet", zeg De Willigen die in het dagelijks leven bij de bereden politie in Rotterdam zit, "maar er gaan wel twee weken vakantie aan op maar het is voor een goed doel. De saamhorigheid in het dorp en de gemeente, dat is geweldig."

