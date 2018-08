Broeder Dieleman geeft met 'De Groeten' voorproefje van nieuw album

Broeder Dieleman - De Groeten

Het dubbelalbum Komma is de opvolger van Uut De Bron, dat drie jaar geleden verscheen. Het is een dubbelalbum en fotoboek in één. Het album bevat een boek met zelfgemaakte analoge foto's, een instrumentale plaat en een plaat vol liedjes, opgenomen met volledige band in Leens, Groningen.

Dieleman liet zich inspireren door het krekengebied in het land van Axel, waar hij geboren is. Broeder Dieleman: "De geschiedenis van de streek, de spookverhalen die er nog rondhangen, en ook mijn persoonlijke geschiedenis gelinkt aan deze waterkanten, het komt allemaal voorbij."

Komma verschijnt op 7 september op het label Snowstar Records, in een gelimiteerde oplage van 500 gesigneerde en genummerde exemplaren. Op 30 september start ook een tournee met een optreden in de kapel van St. Maarten te Hoogelande.