Grote woningbrand in Goes, waarschuwing voor rook

In Goes heeft een grote brand gewoed. De brand begon in een schuur aan de Buys Ballotstraat, maar sloeg over naar een woning aan de Rietweg. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een NL Alert bericht verstuurd met het advies aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.

Grote brand Buys Ballotstraat Goes (foto: HV Zeeland) Het vuur werd rond 2.30 uur ontdekt en greep snel om zich heen. De brandweer rukte uit met drie tankautospuiten, een ladderwagen en een waterwagen. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland waren er geen mensen aanwezig in de woning. Om 4.05 uur was de brand onder controle en kon het nablussen beginnen. Tekst NL Alert bericht: Grote brand met veel rook aan Buys Ballotstraat in Goes. Rook trekt richting Kloetinge. Advies inwoners die in dit gebied wonen blijf binnen, ramen, deuren en ventilatieroosters sluiten. Volg www.www.zeelandveilig.nl.