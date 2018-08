Deel dit artikel:











Mareco in pole position voor eindzege HZ-toernooi

Sandro Mareco uit Argentinië staat alleen aan de leiding voorafgaand aan de slotronde van het HZ-schaaktoernooi in Vlissingen. In de achtste ronde speelde de favoriet remise tegen titelverdediger Eduard Iturrizaga uit Venezuela, die daardoor een half punt achter Mareco blijft staan. In totaal maken nog acht spelers kans op de eindzege.

Sandro Mareco heeft de eindzege in eigen handen (foto: Omroep Zeeland) Mareco heeft zeven punten uit acht gespeelde wedstrijden en zit in de laatste ronde tegenover de Russische oud-winnaar Vyacheslav Ikonnikov, die een half punt minder heeft. Op bord twee neemt Iturrizaga het op tegen Oleg Romanishin uit Oekraïne. Wanneer twee spelers met een gelijk aan punten eindigen, brengen de weerstandspunten de beslissing. Dat betekent dat er gekeken wordt wie de sterkste tegenstanders heeft getroffen tijdens het toernooi. HZ-schaaktoernooi stand aan kop voor laatste ronde Sandro Mareco Argentinië 7 Eduard Iturrizaga Venezuela 6,5 Vyacheslav Ikonnikov Rusland 6,5 Chongsheng Zeng China 6,5 Roeland Pruijssers Nederland 6,5 Daniel Hausrath Duitsland 6,5 Oleg Romanishin Oekraïne 6,5 Viani Antonio Dcunha India 6,5 Joey Grochal uit Goes maakt geen kans meer op de eindzege, maar kan voorlopig wel terug kijken op een uitstekend toernooi. Hij staat met zes punten voorlopig op de twintigste plaats en hoeft geen enkele speler met een lagere rating dan hijzelf voor zich te dulden. In de slotronde speelt Grochal tegen landgenoot Liam Vrolijk.