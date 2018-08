Deel dit artikel:











Winkeldief Middelburg door het lint

Een Vlissinger (33) is aangehouden toen hij uit een supermarkt in Middelburg twaalf blikken energiedrank had gestolen. Bij zijn aanhouding pleegde hij verzet. Hij was onder invloed van drugs.

(foto: ANP) Een medewerker van de supermarkt betrapte de man en wilde hem aanhouden. Daarbij ging de verdachte door het lint. Twee omstanders hebben geholpen hem vast te houden tot de politie was gearriveerd. Uit een speekseltest bleek dat de man harddrugs had gebruikt.