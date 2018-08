Deel dit artikel:











Windstoten worden monumentale wilg te veel

De imposante wilg aan de Wandeling in Zierikzee is de weersomslag niet ongeschonden doorgekomen. Door de windvlagen van vrijdag is een zware tak van de monumentale boom afgebroken.

Tak monumentale wilg afgebroken (foto: Omroep Zeeland) De wilg heeft al eerder aangegeven niet goed overweg te kunnen met harde wind: al eerder moesten daardoor zware takken het ontgelden.