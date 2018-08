Deel dit artikel:











Politie: branden Goes aangestoken

De branden in Goes in de afgelopen nacht zijn aangestoken. Dat heeft de politie bevestigd. In de omgeving van de branden is huis aan huis een brief verspreid waarin omwonenden wordt gevraagd of ze nadere informatie hebben.

Grote brand Buys Ballotstraat Goes (foto: HV Zeeland) De brand begon in een schuur aan de Buys Ballotstraat, maar sloeg over naar een houten woning aan de Rietweg. Ook is brand gesticht in een kliko in de W.F. Hermansstraat. Van de houten woning is nog maar weinig over. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een NL Alert bericht verstuurd met het advies aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Het vuur werd rond 2.30 uur ontdekt en greep snel om zich heen. De brandweer rukte uit met drie tankautospuiten, een ladderwagen en een waterwagen. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland waren er geen mensen aanwezig in de woning. Om 4.05 uur was de brand onder controle en kon het nablussen beginnen.