Bouwman is 'gezeik' zat, stapt op en zoekt nieuwe uitdaging

Pim Bouwman is per direct vertrokken bij Ermis Aradippou

Bouwman doorliep de jeugdopleiding van NAC Breda, maar kreeg daar nooit een serieuze kans in het eerste elftal. In 2012 besloot hij naar Finland te vertrekken, waar hij ging spelen bij FC Inter Turku. Na twee seizoenen maakte Bouwman de overstap naar Cyprus waar hij eerste voor Enosis Paralimni uitkwam en sinds het seizoen 2016/2017 voor Ermis Aradippou.

Nieuwe uitdaging

Nu vindt Bouwman het tijd voor een nieuwe stap in zijn carrière. Hij probeerde de afgelopen weken weg te komen bij zijn Cypriotische club en nu dat gelukt is, kijkt hij vooruit. Het liefst wil Bouwman zijn loopbaan buiten Cyprus een vervolg geven, maar voorlopig is er alleen belangstelling van clubs uit Cyprus voor de creatieve middenvelder. Op YouTube staat een heuze highlights video over de periode van Bouwman op Cyprus.

In 2012 zocht Omroep Zeeland Pim Bouwman op in Finland, waar hij toen speelde voor FC Inter Turku.

