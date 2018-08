Deel dit artikel:











Er staat een paard in de tunnel...

Op de N57 bij Middelburg is een paardentrailer gekanteld. Dat gebeurde in de tunnel van het Dampoortaquaduct. Het paard is uit de trailer gehaald en liep naast de auto op de weg.

Het ongeluk gebeurde rond 15.20 uur. Daarachter ontstond al snel een file vanaf de A58. Rond 16.15 uur werd de weg weer vrijgegeven. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De auto stond overdwars in de tunnel. De trailer lag daarachter. Het paard is uit de gekantelde trailer gehaald en bleef ongedeerd.