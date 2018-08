GOES sterker dan Hoek in oefenduel tussen derdedivisionisten

GOES-trainer Rogier Veenstra (foto: Orange Pictures)

In een gelijkopgaande eerste helft kreeg GOES via Hollemans en De Winter kansjes om op voorsprong te komen, maar doelman Jordi de Jonghe van Hoek hield zijn doel schoon. Vlak voor rust was het aan de andere kant wel raak. Impens rondde een aanval af en zorgde voor de 0-1 ruststand.

Sterker GOES

In de tweede helft zagen de in grote getale opgekomen toeschouwers een beter GOES dat door twee doelpunten de wedstrijd naar zich toe wist te trekken. Remon de Vlieger tekende na een kleine tien minuten voor de gelijkmaker en Steve Schalkwijk werd een kwartier voor tijd matchwinner namens de Bevelandse club.

KNVB-beker

Volgende zaterdag staat voor zowel GOES als Hoek de eerste belangrijke wedstrijd van het seizoen op het programma. In de KNVB-beker speelt GOES dan thuis tegen hoofdklasser Staphorst. Hoek ontvangt derdedivisionist ADO'20.

