Watersnoodmuseum verwelkomt 65.000 bezoekers

Marleen Joustra was de 65.000e bezoeker in het Watersnoodmuseum (foto: Omroep Zeeland)

Marleen Joustra uit Apeldoorn was de gelukkige bezoeker. Ze is met haar man Eric een paar dagen in Terneuzen en viel met haar neus in de boter. Van bestuursvoorzitter Karla Peijs en de Schouwse wethouder Jacqueline van Burg kreeg het echtpaar taart en bloemen. Ook werden cadeaus overhandigd, zoals een boek met foto's van de watersnoodsramp. Vanwege het speciale herdenkingsjaar krijgt het echtpaar ook een rondvlucht boven Zeeland.

Nog altijd actueel

Sinds dit jaar rijdt er een speciale Watersnoodmuseum-bus voor basisscholen. Ook een speciaal programma voor mensen die in 1953 geboren zijn, trok de afgelopen maanden extra bezoekers getrokken, waardoor het museum al 65.000 bezoekers over de vloer kreeg. Volgens directeur Siemco Louwerse, bewijst het dat de ramp nog altijd mensen bezighoudt. "Hoewel het dus al 65 jaar geleden is dat de watersnoodramp gebeurde is het verhaal van de emoties en de gevolgen nog steeds actueel."