Burghse Dag was weer als vanouds gezellig

De Burghse Dag in Burgh was na de ongelukkige editie van vorig jaar weer een succes. Duizenden bezoekers vergaapten zich in het Schouwse dorpje weer aan paarden, nostalgische beroepen en oude auto's. Om een ongeluk, zoals vorig jaar toen er twee paarden op hol sloegen en zes mensen gewond raakten, te voorkomen, waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Het dorp stond vandaag vooral in het teken van paarden. Op de ring van het dorp konden bezoekers kijken naar het sjezenrijden en even verderop naar het ringrijden. Voor de kinderen die zelf ook wel een ring wilde steken konden op de rug van een pony klimmen en onder begeleiding zelf een poging wagen. Maar de meeste bezoekers liepen op het veld net buiten het dorp rond. Daar stonden dan ook de meeste kraampjes, waar allerhande streekproducten werden verkocht, oude ambachten werden uitgeoefend en paarden konden worden geaaid en bekeken terwijl ze op een afgezet deel van het veld werden bereden door de ruiters. De twee paarden renden na hun ontsnapping de N57 op (foto: Omroep Zeeland ) Vanmorgen, nog voordat de Burghse Dag goed en wel was begonnen, braken er twee paarden los en renden de naastgelegen N57 op. Volgens voorzitter Ben Meddelaar van de Burghse Dag ontsnapten de paarden toen ze hun aanhangwagen uit mochten "en besloten ze de omgeving te verkennen". Na een tijdje lukte het de eigenaren om de paarden te vangen en ongedeerd terug te brengen naar de weide. Bij de ontsnapping zijn geen gewonden gevallen.