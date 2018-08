Argentijnse Grootmeester Mareco wint HZ-schaaktoernooi

Mareco en Ikonnikov deden allebei geen moeite om het toernooi met een overwinning te eindigen, want na amper een kwartier spelen kwamen beide spelers remise overeen. Mareco wist toen waarschijnlijk al dat hij aan een half punt genoeg zou hebben, want als meerdere spelers gelijk aan kop eindigen geven de weerstandspunten (hoe sterk is de tegenstand geweest) de doorslag. Titelverdediger Eduard Iturrizaga uit Venezuela en de Nederlander Roeland Pruijssers kwamen net als Mareco op 7,5 punten, maar vanwege de weerstandspunten gingen de beker en de cheque van 2000 euro toch mee naar Argentinië.

Joey Grochal uit Goes werd de beste Zeeuw in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Joey Grochal uit Goes greep naast een topklassering door in de slotronde te verliezen van landgenoot Liam Vrolijk. Hij eindigde daardoor op zes punten. Daarmee werd Grochal 23e overall en de beste Zeeuw van deze editie.