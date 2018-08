Harmes wint 15 van Wolphaartsdijk

Erwin Harmes (foto: Omroep Zeeland)

Erwin Harmes won met overmacht de 15 van Wolphaartsdijk. In een tijd van 50.30' kwam hij ruim voor de concurrentie binnen. Martijn de Kok uit Heinkenszand gaf bijna twee minuten toe. Edwin de la Ruelle uit het Zeeuws-Vlaamse Nummer Een kwam zelfs bijna zeven minuten na Harmes binnen.

Eindstand 15 van Wolphaartsdijk

mannen 1. Erwin Harmes Middelburg 50.30' 2. Martijn de Kok Heinkenszand 52.23' 3. Edwin de la Ruelle Nummer Een 57.03'

Monica Sanderse (foto: Omroep Zeeland)

Monica Sanderse was een klasse apart bij de dames. De hardloopster uit Vlissingen won in een tijd van 59.43' en was daarmee drie minuten sneller dan Paolo van Gilst uit Goes die finishte in een tijd van 1:02.50'. Ada Geuze uit Middelburg rende naar de derde plaats.

