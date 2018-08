Het water in voor het watersnoodhuis

Hans Kwaks uit Bergen op Zoom was als eerste bij de finish op het strandje van Sint-Annaland. Met een tijd van 1 uur en 34 minuten bleef hij een achtervolgende groep bijna 5 minuten voor. Kwaks had genoten van de tocht: "Alleen de laatste kilometer kreeg ik wat last van mijn bovenarmen, maar voor de rest was het een heerlijke tocht.

Watersnoodhuis

Deelnemers konden zich laten sponsoren per gezwommen kilometer, of met een vast bedrag. Het geld gaat naar het Watersnoodhuis in Sint-Annaland.

Het is voor de tweede keer dat de zwemtocht wordt georganiseerd. Vorig jaar ging het ingezamelde geld naar de kerk in Stavenisse.