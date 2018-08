Deel dit artikel:











Grote brand Antwerpen nog zonder gevolgen voor Zeeland

De grote brand in het havengebied van Antwerpen heeft vooralsnog geen gevolgen voor Zeeland. De Veiligheidsregio Zeeland heeft van de Vlaamse autoriteiten geen melding gekregen over de brand. Die woedt sinds gisterochtend in een loods van 6000 vierkante meter aan het Leopolddok op de rechteroever.

Rampenplan Vanwege de brand is in Antwerpen het rampenplan in werking getreden. De brand woedt in een grote partij nikkelsulfide en is moeilijk te blussen. De brandweer heeft ongeveer helft van de sulfide weggehaald, totdat de hoge temperaturen het werk onmogelijk maakten. De rook leidt tot irritatie leidt tot irritatie en stankoverlast. Door de zuidwestenwind komt de rook niet tot in Zeeuws-Vlaanderen en het oosten van de provincie. De gemeente Antwerpen heeft schepen en bedrijven in een straal van twee kilometer rond de brand geëvacueerd.