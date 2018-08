Dronken man knalt op verkeersbord, maar denkt dat het een auto is

De auto kwam tot stilstand op de andere weghelft. (foto: Politie Zeeland)

De man vertelde in eerste instantie dat hij een aanrijding had gehad met een andere auto. Volgens de politie was de man zo dronken dat hij een blauw verkeersbord had aangezien voor een auto.

De 54-jarige man uit Hulst bleek ruim 3,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. Hij is aangehouden en moest zijn rijbewijs inleveren. Ook zal hij de schade aan het verkeersbord moeten vergoeden.