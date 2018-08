Deel dit artikel:











Goesenaar vindt gestolen fiets terug

Een 24-jarige man uit Goes is gisteren aangehouden, omdat hij een gestolen fiets wilde doorverkopen. De fiets was een dag eerder gestolen uit een fietsenstalling op het Stationsplein in Goes.

Fietswiel (foto: OZ) De eigenaar van de gestolen fiets vond zijn fiets terug in een advertentie op internet. Hij besloot meteen een verkoopafspraak te maken. Toen de man zeker wist dat het om zijn eigen fiets ging, besloot hij de politie er bij te halen. De verkoper is aangehouden en de fiets is in beslag genomen.