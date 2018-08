Van Noorden, Pleijte én Van den Broeke winnen Trail des Fantômes

Huub van Noorden op het hoogste treetje van het podium na de winst op de 50 kilometer (foto: Huub van Noorden)

Met zijn zege prolongeerde Van Noorden zijn titel, want ook vorig jaar was hij de sterkste in de Ardennen. De Trail des Fantômes staat bekend als één van de zwaarste trails in de Benelux en de Zeeuwen maken er de laatste jaren aardig naam. Tim Pleijte uit Vlissingen won de trail over 33 kilometer, die vorig jaar nog werd gewonnen door Erwin Adan uit Vlissingen. Tim van en Broeke uit Vlissingen won in La Roche de 14 kilometer. Ook voor hem was winnen bij deze trail niet nieuw, want vorig jaar won Van den Broeke twee afstanden.