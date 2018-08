Deel dit artikel:











Valse start Koster bij terugkeer in Eredivisie

Adrie Koster (63), afkomstig uit Zierikzee, heeft zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van het Tilburgse Willem II verloren. In de eerste wedstrijd van het seizoen in de Eredivisie was VVV Venlo met 0-1 te sterk. De oud-international is na tien jaar terug op het hoogste niveau in Nederland.

Adrie Koster (foto: Orange Pictures) De wedstrijd tussen Willem II en VVV werd beslist door een doelpunt van Danny Post. De ervaren Koster debuteerde in het seizoen 1990/1991 als hoofdtrainer bij Willem II en is nu dus terug op het oude nest. Aanstaande vrijdag gaat hij op bezoek bij FC Groningen op jacht naar de eerste punten.