Dinja van Liere oppermachtig bij ZK dressuur

Dinja van Liere heeft bij het Zeeuws kampioenschap dressuur in Nieuwland met overmacht de belangrijkste klasse gewonnen. In het ZZ-Licht scoorde de amazone uit Goes met haar paard Sir Rollo 72,357 procent en dat was meer dan zes procent meer dan Julia Bouthoorn uit Vogelwaarde met Casanova. Van Liere pakte bij het Zeeuws kampioenschap nog een hoofdprijs.

Dinja van Liere won bij het Zeeuws kampioenschap zowel het ZZ-licht als de Z2-klasse (foto: Orange Pictures) Met haar paard Hartsuijker schreef Van Liere de Z2-klasse op haar naam door 73,824% te scoren. Op ruime achterstand werd Suzanne Kleijwegt uit Heinkenszand met Finnländerin KS (69,412%) tweede. Vincent Bol uit Nieuwland won in zijn woonplaats de Z1-klasse door met De Kroo's Catrichta ruim 68 procent te scoren.