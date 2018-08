Oud-PZC-journalist Wout Bareman (67) overleden

(foto: Facebook: Wout Bareman)

Bareman werkte 47 jaar voor de PZC en schreef vooral over het nieuws in Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de PZC kenmerkte Bareman zich 'als een veelzijdig journalist met een heerlijke pen. Hij had immer oog voor details, voelde feilloos aan waar en hoe hij nieuws kon vergaren en kon zich als geen ander vastbijten in grote dossiers.'

Hij laat een vrouw, drie kinderen en zes kleinkinderen achter. Wout Bareman ging vorig jaar met pensioen. Hij is 67 jaar geworden.