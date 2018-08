Deel dit artikel:











Mogelijk stankoverlast Zeeland door brand Antwerpen

Inwoners van de gemeenten Hulst en Reimerswaal kunnen zondagavond en -nacht last krijgen van stank. Doordat de wind gaat draaien waait de rook van een grote brand in Antwerpen dan tijdelijk over het oosten van Zeeland. Nu nog heeft vooral de omgeving van Roosendaal last van de stank.

Haven van Antwerpen (foto: Ria Overbeeke ) De brand woedt sinds zaterdagochtend in een grote loods van Antwerp Bulk Terminal bij het Leopolddok op de rechteroever in Antwerpen, op ongeveer vijftien kilometer van de grens bij Nieuw-Namen. Het gaat om een smeulbrand in een grote partij nikkelsulfide. Sinds vanochtend 11.00 uur worden er geen gevaarlijke stoffen meer gemeten bij de brand. De brandweer trekt de brandende stoffen uit elkaar om ze met veel water te kunnen blussen. Daarbij ontstaat veel rook. Het blussen zal nog een paar dagen duren. Geur Sinds het begin van de brand komt de wind uit het zuiden en waait de stank naar West-Brabant. Tussen 22.00 uur zondagavond en 03.00 uur maandagnacht wordt een zuid-oosten wind verwacht. Dan kan volgens de Veiligheidsregio Zeeland een lichte geur worden geroken. Na 3.00 uur komende nacht draait de wind naar het westen en heeft Zeeland er er geen last meer van. De Veiligheidsregio Zeeland heeft contact met de autoriteiten in Antwerpen en met de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ze blijven elkaar informeren.