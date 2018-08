Rick van Drongelen maakt zijn eerste treffer voor HSV

Rick van Drongelen in shirt HSV (foto: Orange Pictures)

Eerherstel

Hamburger SV kende een valse start in de tweede Bundesliga. De voormalige grootmacht degradeerde het afgelopen seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis uit de Bundesliga en verloor op de eerste speeldag met 0-3 van Holstein Kiel. In het uitduel met Sandhausen stelde de ploeg uit Noord-Duitsland orde op zaken door met 0-3 te winnen. Op aangeven van Douglas Santos kopte van Drongelen na een half uur spelen knap raak.

Loopbaan

Van Drongelen is bezig aan zijn tweede seizoen bij Hamburger SV. Voorheen kwam de verdediger uit voor Sparta, waarmee hij promoveerde naar de eredivisie.