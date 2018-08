Spits De Jager twijfelt nog over langer verblijf bij Hoek

De Jager kwam deze zomer zonder club te zitten toen FC Twente zijn contract niet verlengde. Hij ging daarna op stage bij Eerstedivisionist Cambuur Leeuwarden. De Friese club wilde de aanvaller graag binnen halen, maar beide partijen kwamen er financieel niet uit. "Het sportieve- en financiële plaatje was niet goed genoeg", aldus De Jager.

Hoek

Sinds een aantal weken traint De Jager mee bij Hoek, nadat hij zelf contact opnam met trainer Dennis de Nooijer. Momenteel is de zaakwaarnemer van de aanvaller in gesprek met verschillende teams in de eerste divisie en is het nog onzeker waar De Jager komend seizoen gaat spelen. Een toekomst bij Hoek behoort ook tot de mogelijkheden. "We hebben een leuke groep en de trainingen zijn van een hoog niveau. Het is zeker geen straf als ik bij Hoek zou blijven. Als je goed presteert in de Derde Divisie, kan je daarna ook nog stappen maken." De Jager verwacht op korte termijn duidelijkheid over zijn toekomst te kunnen geven.

Geen doorbraak

Ruben de Jager begon zijn loopbaan bij Lewedorpse Boys en werd al snel ontdekt door JVOZ. In 2013 maakte de aanvaller de overstap naar de jeugdopleiding van FC Twente en maakte afgelopen seizoen zijn opwachting bij de beloften. Tot een doorbraak in het profvoetbal leidde het avontuur, mede door blessureleed, niet. De leiding van de club uit Enschede besloot het contract van De Jager niet te verlengen.