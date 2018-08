Zicht op vallende sterren laat te wensen over

Gelukkig hebben we het filmpje en de foto's van vorig jaar nog, want of we er dit jaar veel van gaan zien, is afwachten. Volgens Klaas Jobse van de sterrenwacht in Oostkapelle trekt er vannacht een wolkenveld met regen en onweer over de provincie.

Jobse hoopt nog wel op het 'wonder van Walcheren' en dat het vannacht nog opklaart. Maar de mensen die zeker willen zijn, kunnen volgens Jobse het beste naar het oosten van het land.

Ondanks de onzekerheid blijft Jobse vannacht in Oostkapelle en staat zijn apparatuur op stand-by, zodat hij snel kan gaan kijken, mocht het toch nog opklaren "Maar ik zie het eigenlijk somber in".

70 - 80 vallende sterren per uur

De vallende sterren, ook wel meteorenzwerm genaamd, is een jaarlijks terugkerend fenomeen in augustus. Dan schiet de aarde door de Perseïdenzwerm, een wolk met stofdeeltjes, die bij aanraking met de dampkring vallende sterren veroorzaken.

Tijdens het hoogtepunt van de sterrenregen, tussen 02.00 en 04.00 uur, zijn er 70 tot 80 vallende sterren per uur te zien. Maar daarvoor moet je volgens Jobse wel goede ogen hebben en op een donkere plek staan.