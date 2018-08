Zeeland is weer vier jonge ondernemers rijker

Martijn Crombeen uit Axel is één van hen.

Zijn passie voor draaien komt van vroeger, toen hij een simpele draaitafel als kerstcadeau kreeg. "Het is voor veel jongens een droom om achter zo'n draaitafel te staan. Je krijgt zo'n simpele en vaak blijft het daar ook bij", zegt Martijn. Maar bij hem niet. Hij ging werken en investeerde zijn geld in nieuwe apparatuur. Een aantal jaren draait hij al voor vrienden en familie, maar nu pakt hij het serieuzer aan.

Spullen verhuren

Hij verhuurt zichzelf niet alleen als DJ, hij wilt ook zijn spullen gaan verhuren. "Je draait nooit elke dag en dan staan die spullen ook maar stil. Zo maak je andere DJ's er blij mee en verdien ik er nog wat mee ook", zegt hij. Hij verhuurt niet alleen zijn draaitafel, maar ook zijn boxen, rookmachine en lampen.

Toen hij van het project ZomerOndernemer hoorde twijfelde hij geen moment: "Ik kreeg steeds meer aanvragen om te draaien hier in de buurt en wilde ook mijn spullen gaan verhuren. Ik doe een technische opleiding en had nog nooit van debet en credit gehoord. Ik heb in principe een snelcursus bedrijfseconomie gekregen. Ik heb ook met een accountant voor mijn boekhouding gezeten. Heel leerzaam was het."

Landelijk project

ZomerOndernemer is een landelijk project en helpt jongeren tussen de 15 en 22 jaar met het starten van hun eigen bedrijf tijdens de zomervakantie. Dit jaar deden er zeventien Zeeuwse ondernemers mee, waarvan vier zich inmiddels hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vandaag is de laatste bijeenkomst en dan staan de ondernemers echt op eigen benen.