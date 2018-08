Zeeland wordt wakker: sterrenregen, havenbrand en zomerondernemer

Perseide bij Oostkapelle (foto: Klaas Jobse)

Sterrenregen

Liefhebbers hoopten afgelopen nacht op een heldere hemel. De aarde trok door de Perseïden, een spoor van ruimtegruis. Daardoor zijn er veel vallende sterren te zien. Vanuit de sterrenwacht in Oostkapelle werd naar de hemel getuurd, hopend op open plekken in de bewolking.

Haven van Antwerpen (foto: Ria Overbeeke )

Waarschuwing ingetrokken

De waarschuwing voor stankoverlast in de gemeenten Hulst en Reimerswaal is ingetrokken. De grote brand die sinds zaterdag woedde in een loods in de haven van Antwerpen, was sneller onder controle dan verwacht.

Van links naar rechts en van boven naar onder: Bart, Robin, het trio Maurice, Koen en Floris en Iske (foto: Omroep Zeeland)

Zomerondernemer

Zeventien Zeeuwse jongeren hebben de afgelopen weken mee gedaan aan het project ZomerOndernemer. Daarmee kunnen ze hun eigen onderneming beginnen, met gratis hulp uit het bedrijfsleven.

De Westerschelde bij Hansweert (foto: Ria Overbeeke)

Enkele buien

Er vallen vandaag enkele regen- of onweersbuien. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 21 graden in Zeeland. Kijk voor de laatste weersverwachtingen op omroepzeeland.nl/weer.