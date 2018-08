Een nacht naar boven kijken en een half uurtje kunnen tellen

Perseide bij Oostkapelle (foto: Klaas Jobse)

Rond 04.00 uur trok de lucht boven Zeeland even open. Een lichtpuntje in een nacht die verder vooral bewolkt en regenachtig was, liet Klaas Jobse vanmorgen weten in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker

Sterrenkijken met Klaas Jobse uit Oostkapelle

Elke zomer

Elke zomer schiet de aarde door de Perseïdenzwerm, een wolk van stofdeeltjes die door de komeet Swift-Tuttle zijn achtergelaten. De stofdeeltjes komen in aanraking met de dampkring van de aarde en veroorzaken korte lichtstrepen aan de hemel, in de volksmond vallende sterren genoemd.

Volgend jaar is er opnieuw een sterrenregen, mocht het weer tegenvallen heeft Jobse geruststellende woorden: "De komende duizenden jaren kunnen we nog wel vooruit met deze komeet."