Winterdienstregeling Connexxion; met aanpassingen op verzoek van scholen

Een bus van Connexxion op de Stationsbrug van Middelburg (foto: Alfenaar / Flickr CC BY-SA 2.0)

Hieronder een overzicht van de opvallendste wijzigingen:

Drukte bij Zierikzee

Het verkeer bij de toegang van Zierikzee via het gemeentehuis is toegenomen. Om de leerlingen uit de Westhoek op tijd in de les van middelbare school Pieter Zeeman te krijgen, vertrekt lijn 628 straks drie minuten vroeger. Ook een extra stop van lijn 133 bij het gemeentehuis van Zierikzee moet de leerlingen van de andere kant van het eiland een juiste aansluiting geven op het tweede lesuur van de middelbare school in Zierikzee.

Bus naar Dreischor

Deze lijn 634 komt 's middags te vervallen. Het alternatief is de buurtbus. 's Morgens worden er nog twee ritten gereden met vertrek uit Dreischor om 7.01 of 7.39 uur.

Buurtbussen op Schouwen-Duiveland

Bij de buurtbussen op Schouwen-Duiveland gaat veel veranderen. Er vervalt een lijn (590) en twee lijnen worden opgesplitst in een 591 (Zierikzee-Schuddebeurs-Noordgouwe-Zonnemaire-Dreischor-Nieuwerkerk) en een lijn 592 (Zierikzee-Ouwerkerk-Nieuwerkerk). In Nieuwerkerk gaat lijn 591 verder als 592 en omgekeerd. De buurtbus verdwijnt uit Kerkwerve en Sirjansland.

Meer personeel bij Dow

Bij het chemiebedrijf Dow zijn meer mensen gaan werken. Dat merkt ook het busbedrijf. Het aantal reizigers met lijn 9 verdubbelde ten opzichte van vorig jaar. Met extra ritten in ochtend- en avondspits van en naar het busstation in Terneuzen zijn er straks meer mogelijkheden.

Hogeschool in Middelburg

Door het verplaatsen van een aantal opleidingen van de Hogeschool Zeeland van Vlissingen naar Middelburg start Connexxion met een nieuwe lijn; 650. Deze buslijn rijdt vanaf het busstation in Terneuzen rechtstreeks naar het ZEP-terrein/Scalda in Middelburg. Tegelijkertijd vertrekt er een lijn 50 die bedoeld is voor studenten van die nieuwe HZ-opleidingen en andere reizigers in Middelburg.