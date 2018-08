Deel dit artikel:











Politie ontdekt hennepkwekerij in Tholen

De politie heeft afgelopen nacht in Tholen een hennepkwekerij ontdekt. In een loods aan de Molenvlietsedijk stonden 830 hennepplanten. Een 43-jarige man uit Oud-Vossemeer is aangehouden.

Hennepkwekerij bij Tholen (foto: Politie) Agenten kregen 02.20 uur een melding van een verdachte situatie aan de Molenvlietsedijk. Bij aankomst zagen ze de man uit Oud-Vossemeer bij de loods staan. In de loods was een hennepkwekerij in vol bedrijf. De planten en spullen in de kwekerij zijn geruimd en vernietigd. De verdachte uit Oud-Vossemeer is meegenomen naar een politiebureau voor verhoor.