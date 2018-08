Lewis Hamilton heeft PEER in zijn auto

"Lewis Hamilton in een dikke Mercedes met jouw muziek eronder. Hoe onwerkelijk is dat?" De muziek van de Middelburgse band PEER kreeg dit weekend in één klap een miljoenenpubliek door gebruik van het nummer I Don't Wanna! in een commercial.

De commercial van het automerk met de formule-1 coureur zag dit weekend het levenslicht op YouTube. "We kregen toen zo'n melding dat onze muziek ergens werd gebruikt. Bij het bekijken van waar dat precies was, was er wel even een onwerkelijk gevoel," zegt zanger Gijs Teuwsen van PEER.

'Een leuk liedje'

Het nummer is ooit door het agentschap van de Middelburgse band bij reclamebureau's neergelegd als 'een leuk liedje om te gebruiken'.

PEER - I Don't Wanna!

Over wat het gebruik van het nummer - afgezien van royalties - de band precies gaat opleveren heeft Teuwsen nog geen idee. "Het filmpje is inmiddels wel veel bekeken en sommige mensen vragen zich ook af welk nummer is te horen is. Dit is natuurlijk nooit negatief," zegt de zanger lachend.