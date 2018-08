Deel dit artikel:











Brand in Middelburgse loods snel onder controle

In een leegstaande loods aan de Kleverskerkseweg in Middelburg is vanmorgen rond 11.30 uur brand uitgebroken. De brand was nog geen half uur later geblust.

Om aan voldoende bluswater te komen riep de brandweer extra voertuigen op. Met de twee blusvoertuigen en een ladderwagen hadden de brandweermensen de brand snel onder controle. Iets na 12.00 uur kwam het sein brand meester. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.