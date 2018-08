Mag de hond nou wel of niet op het strand?

"Het is mooi weer, en dan komen er ook meer mensen naar het strand, ook met honden, iedereen zoekt verkoeling. En ja, dan wordt meer geklaagd over loslopende honden", zegt Robert van de Weg, hoofd strandwacht bij de Stichting Strandexploitatie Veere.

De strandpost van Cadzand (hele kust van het Zwin tot Breskens) heeft met hetzelfde probleem te maken. Postcommandant Sander van Gog: "Op de Sluise stranden komen veel Belgen met honden. In België mag je niet met je hond op het strand, dus veel Belgen wijken nu uit naar hier. We zien dat veel mensen zich niet aan de regels houden. We krijgen meer klachten van strandgangers dan andere jaren. Ik weet niet hoe je dit kunt oplossen. Misschien door ook borden met de regels al op de parkeerplaatsen te plaatsen?"

Hond nu niet welkom

Op de stranden van Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen zijn honden tijdens het badseizoen - grof gezegd van half april tot oktober- overdag welkom, mits ze zijn aangelijnd. Na 18.00 of 19.00 uur en tot 9.00 of 10.00 uur mogen ze wel los. Dit geldt ook voor de meeste stranden op Walcheren. Maar daar zijn nu ook stranden waar de hond overdag helemaal niet welkom is.

Op sommige Walcherse stranden zijn honden nu overdag verboden. (foto: Omroep Zeeland )

De Stichting Strandexploitatie Veere beheert zo'n 25 kilometer kust. Robert van de Weg geeft toe dat de situatie niet overal even helder is, al staan er her en der borden over wat wel en niet mag. Wie met de hond een strandwandeling langs de vloedlijn maakt passeert soms stukken strand waar de hond verboden is, zonder het te weten. Dan zijn er nog bepaalde borden die verkeerd geïnterpreteerd worden.

Hij heeft dit seizoen zelf een nieuw type bord gemaakt voor de strandovergang Berkenbosch. Met heldere plaatjes en kleuren wordt uitgelegd waar de honden mogen komen en wanneer. "Ik heb het idee dat het werkt, misschien dat er volgend jaar meer van deze geplaatst gaan worden."

Grote ergernis

Hij heeft het nog niet gezegd of een strandganger loopt met zijn hond het gebied in waar helemaal geen honden mogen komen. Tot grote ergernis van de badgasten die er een huisje op het strand huren: "Soms springen honden tegen je op, dat is vervelend. Daarom kies ik bewust een strand waar ze verboden zijn", zegt een van hen.

Dit bord moet verduidelijken waar en wanneer honden wel en niet op het strand mogen. (foto: Omroep Zeeland )

"We spreken de mensen aan op hun gedrag, maar op een vriendelijke manier. We leggen ze uit waar de hond wel mag zijn. En als er klachten komen nemen we die serieus. Strandwachten hebben hier de rol van gastheer. We zijn geen handhaver, dat wordt nog wel eens gedacht. Handhaven doet de strandboa en als er echt problemen zijn, dat wordt die ingeschakeld", zegt Van de Weg. Die heeft volgens hem nog nauwelijks boetes moeten uitdelen. Wel zijn er prikacties geweest.

'Wij zijn gastheer, geen handhavers'

Wie deze middag op Berkenbosch rondkijkt, ziet op het hondenstrand nog steeds veel honden die niet zijn aangelijnd. De strandwachten gaan er niet op af. Van de Weg: "Dat staan we hier min of meer toe. We zijn al lang blij dat mensen met honden naar het hondenstrand komen. En het is nu zo druk, we kunnen niet iedereen aanspreken, we hebben ook nog andere taken."

Honden moeten in het badseizoen aan de lijn (foto: Omroep Zeeland )

Er valt dus nog wel wat te halen als het gaat om duidelijkheid verschaffen. Een overzichtelijk kaartje op de website van de stichting en die van de gemeente Veere zou misschien helpen. Temeer omdat er andere sites bestaan die verkeerde informatie geven over de hondenregels.

Een woordvoerder van de gemeente Veere laat weten dat het niet de bedoeling is dat loslopende honden worden gedoogd. En dat na dit seizoen de situatie wordt geëvalueerd. Extra borden op de parkeerterreinen komen er zeker niet: "Het is niet wenselijk (en gastvrij) als er al verbodsborden komen te staan op de parkeerterreinen."