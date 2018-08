Deel dit artikel:











Onderzoek naar advertentie op Zeelandnet Prikbord: aapjes te koop

Een opmerkelijk advertentie op Zeelandnet Prikbord. Daar werden een aantal dagen kapucijnaapjes te koop aangeboden voor 200 euro per stuk. Een aap als huisdier is bij wet verboden en de verkoop is om die reden illegaal. De advertentie is inmiddels van de website gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stelt een onderzoek in.

De advertentie op Prikbord van Zeelandnet (foto: Screenshot Prikbord Zeelandnet) De advertentie stond sinds vrijdag 10 augustus op Zeelandnet Prikbord. Volgens de omschrijving zijn het twee vriendelijke kapucijnaapjes die goed kunnen omgaan met huisdieren en kinderen. De advertentie is inmiddels van de site gehaald en de gebruiker is geblokkeerd, aldus Delta, de eigenaar van Zeelandnet. Criminelen Volgens de politie Zeeland/West-Brabant en Stichting AAP proberen criminelen met dit soort advertenties mensen geld afhandig te maken. De verkopers proberen geld te krijgen van potentiële kopers zonder dat ze er iets voor terug geven. Dat verhaal wordt bevestigd wanneer je de afbeeldingen van de advertentie door een zoekmachine haalt. De foto's blijken niet origineel en worden van andere websites geplukt. Volgens deskundigen zijn verkoopsites niet strafbaar, of aansprakelijk voor dit soort advertenties. "Het is onmogelijk om alles te controleren wat verkopers aanbieden," laat een woordvoerder van Delta weten. Wel zijn sites verplicht om advertenties weg te halen wanneer ze er op worden geattendeerd. Advertentie verwijderd Delta, verantwoordelijk voor Zeelandnet Prikbord, laat weten dat de advertentie na een melding van de site is gehaald. Volgens de woordvoerder is het onmogelijk om alle 15.000 wekelijks nieuwe advertenties te controleren. Veel bekeken advertenties worden gescreend en bezoekers kunnen zelf ook melding maken van een advertentie die niet door de beugel kan. Die meldingen worden gecontroleerd door beheerders van Zeelandnet Prikbord. Na dit voorval wordt de procedure nog een keer tegen het licht gehouden. Volgens Delta is deze advertentie een uitzondering en hebben ze niet vaak te maken met advertenties die moeten worden verwijderd vanwege overtreding van de voorwaarden. Het is niet duidelijk of mensen hebben geboden op de aapjes die te koop stonden.