Toeristen houden bijtende winkeldief in bedwang

Drie Duitse toeristen hebben vanmiddag in Vlissingen een winkeldief staande gehouden. De 30-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd op heterdaad betrapt toen hij uit een sportzaak in de Walstraat twee voetbalshirts en een jack wilde meenemen.

Archieffoto politie (foto: Politie) Toen de man de sportzaak wilde verlaten, ging het alarm af. De winkeleigenaar probeerde hem tegen te houden, maar de dief verzette zich en probeerde de eigenaar te bijten. Drie Duitse toeristen schoten te hulp en hielden de man in bedwang, totdat de politie kwam. De verdachte is door agenten meegenomen voor verhoor.